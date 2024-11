Dschungelcamp 2025: Diese drei Stars sollen in Down Under dabei sein!

Köln - Anfang des kommenden Jahres startet die neue Staffel " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ". Jetzt sollen die ersten drei Kandidaten feststehen, die in den australischen Dschungel reisen.

Erst kürzlich ist zudem herausgekommen, dass sie bei der zweiten Staffel von " The 50 " dabei ist. Zudem wird sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Jannik Kontalis (28) bei " Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen " mitwirken.

Denn wie BILD berichtete, sollen zwei " GZSZ "-Stars sowie eine Influencerin den Weg nach Down Under antreten. Demnach habe das Medium aus Produktionskreisen der RTL-Show erfahren, dass unter anderem Yeliz Koc (31), Nina Bott (46) und Timur Ülker (35) um die Dschungelkrone kämpfen werden.

Nina Bott (46) war acht Jahre lang bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. © Georg Wendt/dpa

Von 1997 bis 2005 war Bott in der Daily Soap dabei. Dort spielte sie die Rolle der Cora Hinze. 2008 bis 2010 wirkte sie bei "Alles was zählt" mit. Dort stieg sie allerdings aus, um sich mehr um ihre Familie in Hamburg zu kümmern.

Anschließend spielte die heute 46-Jährige dann auch noch bei "Verbotene Liebe" mit, ehe sie von 2016 bis 2019 das Boulevardmagazin "Prominent!" bei VOX moderierte.

Immer noch bei "GZSZ" dabei ist Timur Ülker. Seit 2018 ist der gebürtige Hamburger in der Rolle des Nihat Güney zu sehen.

Aber auch mit Reality-Shows hat der 35-Jährige seine Erfahrung gemacht. So nahm er 2017 an "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" teil. Außerdem schwang er 2022 das Tanzbein bei "Let's Dance".

Welche Promis noch in den Dschungel ziehen, ist nicht bekannt. Spekulationen gab es zwar um "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel (38). An diesem Gerücht soll laut BILD allerdings nichts dran sein.