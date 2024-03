Nina Bott wendet sich mit Hilferuf an ihre Fans: "So langsam drehe ich durch"

"Kleid, Location, Blumen, Torte, Aufgebot, Einladung, Menü, Kinderprogramm ... Ich heirate und so langsam drehe ich durch", offenbarte die Moderatorin in einem Post, den sie am heutigen Donnerstagmorgen veröffentlichte.

"Irgendwie wollte ich das Thema immer nur für mich oder für uns behalten. Aber andererseits ist das gerade so ein großer Teil von mir, ich denke Tag und Nacht an nichts anderes (...). Deshalb habe ich jetzt entschieden, dass ich damit ein bisschen offener umgehe", erläuterte Nina.

Zwar habe sie gar nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch heirate, die Vorbereitungen habe sie sich aber doch deutlich einfacher vorgestellt. "Das kann doch nicht sein. Das kann doch vor allem nicht so schwer sein", wimmerte sie.

Hilfe erhoffe sie sich nun von ihren Followern: "Was waren eure größten Katastrophen? Was lief warum wie geschmiert? Was würdet ihr genau so wieder machen? Und was nie wieder?", wollte die Schauspielerin wissen.

Eine klare Vorstellung ihrer Hochzeit habe sie immerhin: "Stressfrei, einfach cool, einfach schön" - ob das mithilfe ihrer Fans gelingt?