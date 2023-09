Nina Botts ältester Sohn tritt in die Fußstapfen der Schauspielerin

Schauspielerin Nina Bott (45) mit ihrem ältesten Sohn Lennox (19) - der Teenager tritt nun ein Stück weit in die Fußstapfen seiner Mutter. © Instagram/ninabott

Davon berichtete die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin ihren rund 240.000 Followern auf Instagram am Mittwochvormittag.

So erzählte die vierfache Mutter in ihrer Story: "Lennox macht ja eigentlich gerade ein Praktikum, hat heute aber frei, weil er auch am Wochenende gearbeitet hat, und macht heute mit ein paar Jungs aus seiner Fußballmannschaft Komparserie beim 'Großstadtrevier'."

Die Kultserie ist seit fast 40 Jahren fester Bestandteil der deutschen Vorabendunterhaltung - am 9. Oktober geht die in Hamburg angesiedelte Polizeiserie mit elf neuen Folgen in die 36. Staffel.

Die 45-Jährige sei "ganz gespannt", wie es dem 19-Jährigen denn so gefalle. Zwar sei ihr Sohn früher oft mit ihr am Set gewesen, selbst vor der Kamera zu stehen sei aber "schon was anderes", so die Hamburgerin.

Anschließend plauderte die Schauspielerin noch aus dem Nähkästchen - und echauffierte sich darüber, dass Komparsen bei ihren früheren Produktionen nie so richtig als Teil des Ensembles behandelt worden seien.