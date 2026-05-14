Remo (†19) trieb in der Isar: Bekommt Lara Joy Körner endlich Gewissheit, was passiert ist?

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Die Obduktion von Lara Joy Körners Sohn ist abgeschlossen. Laut Polizei starb Remo Aimé Pollert durch Ertrinken in der Isar. Was ist zuvor geschehen?

Von Friederike Hauer

München - Die Obduktion des in München verstorbenen Remo Aimé Pollert (†19) ist abgeschlossen. Den Ermittlern zufolge starb der Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47) durch Ertrinken in der Isar.

Der Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist in der Isar ertrunken.
Der Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist in der Isar ertrunken.  © Bildmontage: Stefan Puchner/dpa,

Der Junge war am Samstagmorgen von einer Passantin an der Ludwigsbrücke im Wasser entdeckt worden. Aufgrund von Dokumenten, die er bei sich hatte, konnte seine Identität schnell festgestellt werden.

Was in der Nacht zuvor passiert ist, sei noch unklar. Da er normal gekleidet war, geht die Polizei von einem tragischen Unglück aus. Anzeichen von einer Fremdeinwirkung gab es nicht.

Laut Informationen, die der "Bild"-Zeitung vorliegen, sollte die Obduktion klären, wie lange sich der 19-Jährige im Wasser befand. Als Todesursache wurde Ertrinken festgestellt, weitere Ergebnisse der Untersuchung wurden nicht veröffentlicht.

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Was Remo in den Stunden vor seinem Tod gemacht hat, ist ungewiss. In der Nähe der Brücke befindet sich der Techno-Club "Blitz". Um die Geschehnisse der Nacht nachzuvollziehen, könnten die Ermittler Videoaufnahmen sichten und Mitarbeiter befragen.

Doch möglicherweise wird man die genauen Umstände nie klären können. Lara Joy Körner hatte sich zuletzt mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit gewandt. Sie trauert mit der Familie und Freunden um den jungen Mann.

Titelfoto: Bildmontage: Stefan Puchner/dpa,

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