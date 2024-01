Ohne Verlobungsring unterwegs: Ist Riccardo Simonetti wieder Single?

Berlin - Influencer Riccardo Simonetti (30) erschien auf dem roten Teppich des 48. deutschen Fernsehballs nicht nur ohne Begleitung, sondern auch ohne Ring am Finger.

Beim deutschen Fernsehball am Sonntagabend fehlte von dem wichtigen Ring jedoch jede Spur.

Simonetti erschien elegant gestylt im Anzug von Boss und mit funkelndem Schmuck von Tiffany & Co. Ein ganz besonderes Schmuckstück fehlte jedoch an der rechten Hand: Sein Verlobungsring.

"Seinen kleinen Mäuse-Mann", so nennt der LGBTQ-Botschafter seinen Verlobten liebevoll. Lange Zeit wurde diskutiert, warum man die beiden nur selten gemeinsam im Rampenlicht zu sehen bekommt.

Auf seinen Social-Media-Kanälen hält sich Steven stets bedeckt oder wird von Riccardo mit einem Maus-Emoji unkenntlich gemacht. Dies ist allerdings gar nicht die Entscheidung des geborenen New Yorkers, sondern die von seinem deutschen Lebenspartner.

Dieser möchte seinem Steven möglichst viel Privatsphäre ermöglichen und vor neugierigen Blicken schützen. Backstage begleitet er seinen Liebsten jedoch wohl regelmäßig. Simonetti und der Amerikaner sind seit 2020 ein Paar und lernten sich in einem Fitnessstudio kennen.

"Ich seh' schon die Gerüchteküche. Oh mein Gott. Er ist ohne Verlobungsring unterwegs. Was ist da los. Aber ich kann Entwarnung geben, es ist alles gut", beruhigt Simonetti am Ende seines Interviews die Reporterin und auch ein klein wenig sich selbst.