On-off-Beziehung bei Amira Aly und Christian Düren? Oliver Pocher mit eindeutigem Hinweis
Köln - Kurz vor Weihnachten kamen erstmals Gerüchte auf, dass sich Amira Aly (33) und Christian Düren (35) in einer Beziehungs-Krise befinden. Sogar von einer Trennung war die Rede. Jetzt hat sich Oliver Pocher (47) geäußert und einen eindeutigen Hinweis gegeben.
"Das ändert sich ja stündlich. Die sind mal zusammen, mal nicht", macht der Comedian am Rande eines Prozesses am Kölner Landgericht gegenüber RTL klar.
Bei dem Verfahren geht es um ein angebliches Video, welches den 47-Jährigen bei einem heftigen Streit mit seiner Ex-Frau Amira zeigen soll.
Der "Schwarz und Weiß"-Interpret wirft dem jetzigen Partner der Österreicherin vor, ihn damit erpresst zu haben. "Ich habe mit meiner Partnerin darüber gesprochen – das war's – und habe es bald gelöscht. Ich habe es an niemanden weitergeleitet", hatte Düren am ersten Verhandlungstag erklärt.
Aber sind Amira und der 35-Jährige überhaupt noch zusammen? Die Weihnachtsfeiertage hatte die TV-Moderatorin ohne Christian verbracht.
Eine Einladung ihres Ex-Gatten, den Heiligabend mit ihm und den gemeinsamen Kindern sowie Sandy Meyer-Wölden (42) zu verbringen, lehnte sie ab. "Alles gut", hatte Amira kürzlich aber in einem Podcast verlauten lassen.
Christian Düren Bestandteil der Familie: Oliver Pocher hat klare Meinung
Familienfeiern, an denen alle teilnehmen, wird es so schnell aber wohl nicht geben. Zumindest nicht, wenn man Pocher glauben darf.
"Der wird kein dauerhafter Bestandteil der Familie bleiben", sagte Oli außerdem noch im Gespräch mit RTL.
Dabei schien es so, als wäre der fünffache Vater inzwischen einverstanden mit der Beziehung der gebürtigen Österreicherin zu Christian Düren.
"Wenn die glücklich ist, dann freut mich das für sie", erklärte der Kölner Comedian und führte aus: "Es ist, wie schon gesagt, jeder reagiert anders auf das, was er ins Bett bekommt."
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Felix Hörhager/dpa