On-off-Beziehung bei Amira Aly und Christian Düren? Oliver Pocher mit eindeutigem Hinweis

Köln - Kurz vor Weihnachten kamen erstmals Gerüchte auf, dass sich Amira Aly (33) und Christian Düren (35) in einer Beziehungs-Krise befinden. Sogar von einer Trennung war die Rede. Jetzt hat sich Oliver Pocher (47) geäußert und einen eindeutigen Hinweis gegeben.

Oliver Pocher (47) hat sich zur Beziehung seiner Ex-Frau Amira Aly (33) geäußert. © Henning Kaiser/dpa

"Das ändert sich ja stündlich. Die sind mal zusammen, mal nicht", macht der Comedian am Rande eines Prozesses am Kölner Landgericht gegenüber RTL klar.

Bei dem Verfahren geht es um ein angebliches Video, welches den 47-Jährigen bei einem heftigen Streit mit seiner Ex-Frau Amira zeigen soll.

Der "Schwarz und Weiß"-Interpret wirft dem jetzigen Partner der Österreicherin vor, ihn damit erpresst zu haben. "Ich habe mit meiner Partnerin darüber gesprochen – das war's – und habe es bald gelöscht. Ich habe es an niemanden weitergeleitet", hatte Düren am ersten Verhandlungstag erklärt.

Aber sind Amira und der 35-Jährige überhaupt noch zusammen? Die Weihnachtsfeiertage hatte die TV-Moderatorin ohne Christian verbracht.

Eine Einladung ihres Ex-Gatten, den Heiligabend mit ihm und den gemeinsamen Kindern sowie Sandy Meyer-Wölden (42) zu verbringen, lehnte sie ab. "Alles gut", hatte Amira kürzlich aber in einem Podcast verlauten lassen.