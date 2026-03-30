"Amira kann jeden Cent gebrauchen": Olli Pocher zieht abfällig über seine Ex-Frau her

Köln - Seit August 2024 ist die Ehe von Oliver Pocher (47) und Amira Aly (33) geschieden. Doch rund eineinhalb Jahre später sitzt der Stachel beim Kölner Comedian wohl immer noch tief. Denn er kann sich eine weitere Stichelei gegen seine Ex-Frau nicht verkneifen.

Oliver Pocher (47) hat mal wieder gegen seine Ex-Frau ausgeteilt. © Henning Kaiser/dpa

Im Podcast "Tommy Unlocks" von Immo Tommy kommt der "Schwarz und Weiß"-Interpret nämlich auf das Thema Christian Wolf (30) zu sprechen, der mit seiner Firma "More Nutrition" zum Millionär geworden ist.

Was viele jedoch nicht wissen: Amira macht Werbung für das Unternehmen des Fitness-Influencers.

"Also hat er dir keins reingewürgt, als er Amira als Testimonial genommen hat für More?", möchte sein Gesprächspartner wissen.

Gewohnt bissig macht Olli jedoch klar: "Amira kann jeden Cent gebrauchen. Here we go!"

Ein weiterer Pluspunkt sei, dass auch seine beiden Söhne, die er gemeinsam mit der gebürtigen Österreicherin hat, mit verdienen würden.

"Hau Amira noch einen More-Vertrag rein. Die hat nie ein einziges Mal diese Plörre zu sich genommen. Totale Kacke", stellt der 47-Jährige mit einem weiteren Seitenhieb klar.