Zoff mit Christian Düren: Pocher-Ex sagt vor Gericht aus, Comedian wütet im Netz
Köln - Christian Düren (34) soll Oliver Pocher (47) mit einem brisanten Video erpresst haben. Der Comedian brachte den Fall vor Gericht. Dort hat jetzt auch TV-Moderatorin Annemarie Carpendale (48) ausgesagt.
Die Ex-Freundin des fünffachen Familienvaters wurde am Mittwoch per Live-Video in den Verhandlungssaal im Kölner Landgericht geschaltet und als Zeugin befragt. Der Hintergrund: Die 48-Jährige moderiert mit Düren seit Jahren gemeinsam das Boulevard-Magazin "taff" auf ProSieben.
Bei dem Termin ging es darum, ob Düren den brisanten Clip, welcher einen heftigen Streit zwischen Pocher und seiner Ex-Frau Amira Aly (33) zeigen soll, nutzte, um dem Komiker zu schaden, und wer überhaupt von dessen Existenz wusste.
Gegenüber "Bild" erklärte Annemarie: "Ich habe das Video nicht gesehen. Christian hat mir von diesem Video erzählt, aber ich kenne niemanden aus dem weiteren ProSieben-Umfeld, der es gesehen hat." Selbiges habe sie auch vor Gericht ausgesagt.
Auch zu ihrem Verhältnis zu Düren musste sich die Blondine äußern. Dabei stellte sie klar, dass sie mit dem 34-Jährigen zwar eng zusammenarbeite, man privat aber strikt getrennte Wege gehe. Nicht mal nur zu zweit einen Kaffee hätten die beiden zusammen getrunken.
Oliver Pocher schießt nach ihrer Aussage gegen Annemarie Carpendale
Nach ihrer Aussage wurde die Live-Schalte mit Carpendale wieder beendet. Dafür trat nachfolgend der TV-Produzent Pierre Uebelhack an ihre Stelle. Auch er gab an, das Video nie gesehen zu haben. Christian habe ihm aber sehr wohl davon erzählt.
Wie der Prozess um die vermeintliche Erpressung ausgeht, ist noch unklar. Gefallen haben Pocher die Aussagen seiner ehemaligen Partnerin allerdings gar nicht. Auf Instagram machte der Blondschopf seinem Unmut darüber Luft - und zwar deutlich.
"Ist toll, wie alle nicht reisefähig sind, wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen. Aber wenn du im selben Management und Arbeitskollege bist, dann möchte man zwar mitlästern, aber keine Verantwortung übernehmen!", schoss Pocher scharf in die Richtung seiner Verflossenen.
Anschließend legte er noch weiter nach: "Egal, Christian Düren hat hinter den Kulissen versucht, mich zu erpressen und es ist nicht das erste Mal, dass er Ärger im Zusammenhang mit einem illegal erstellten Video hat." Die Fronten sind verhärtet.
