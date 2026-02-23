Details zu neuer Frau an seiner Seite: Oliver Pocher spricht Klartext
München - Oliver Pocher (47) hat bereits zwei Scheidungen hinter sich. Zunächst ging die Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (42) in die Brüche, dann die mit Amira Aly (33). Kann sich der Comedian überhaupt eine weitere Hochzeit vorstellen?
Aktuell glaube der "Schwarz und Weiß"-Interpret eigentlich nicht mehr daran, dass er noch einmal heiraten werde, wie er am Rande des Deutschen Filmballs in München gegenüber der Zeitschrift Neue Post verrät.
Ein weiteres Jawort schließt der 47-Jährige aber nicht gänzlich aus - denn schließlich benutzt er ja das Wort "eigentlich".
"Es müsste schon eine Frau sein, bei der ich auch noch etwas erben kann. Es muss jetzt auch mal in die andere Richtung gehen", macht der Kölner Komiker weiter klar.
Denn sein Ziel sei es, von nun an mal selbst zu profitieren und nicht immer nur seine jeweilige Ex-Frau.
Doch bis es so weit ist, gibt es eine andere Lösung. Denn derzeit wohnt sein Kumpel, der ehemalige Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, Pietro Lombardi (33), bei ihm.
Oliver Pocher und Pietro Lombardi teilen das gleiche Schicksal
"Mit Männern ist es viel einfacher", gesteht der fünffache Vater zudem.
"Wir teilen ja ein ähnliches Schicksal. Wir sind die Patchwork-Dads. Das hat sich so ergeben und jetzt machen wir das Beste draus", führt Oli weiter aus.
Bekanntlich hat nicht nur der Kölner Comedian fünf Kinder aus seinen beiden Ehen mit Sandy Meyer-Wölden und Amira Aly, sondern auch der Sänger hat drei Söhne.
Der erste Sprössling, Alessio (10), stammt aus der gescheiterten Ehe mit seiner ersten großen Liebe, der Sängerin Sarah Engels (33).
Dazu hat er noch die zwei Söhne Leano (2) und Amelio (1) mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30), deren langjährige On-off-Beziehung im Sommer endgültig geendet ist.
Jetzt schlagen sich Oli und Pietro gemeinsam durch und genießen ihr Leben als Patchwork-Dads.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa