Ehe von Oliver Pocher und Amira am Scheideweg: Hat sie bereits einen Neuen?

Köln - Die Lage zwischen Oliver Pocher (45) und seiner Ehefrau Amira (30) ist "schwierig". Nun sorgt auch noch ein neuer Mann an der Seite der 30-Jährigen für Aufregung. Was ist dran an den Gerüchten?

Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira (30) sind seit Oktober 2019 miteinander verheiratet. © Moritz Frankenberg/dpa

In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" spricht das Promi-Paar seit knapp drei Wochen offen über seine Ehe-Probleme. Natürlich nehmen die beiden TV-Stars auch dabei kein Blatt vor den Mund. So auch in der aktuellen Episode.

Unverblümt gibt Olli darin zu, dass die Aufnahme "das längste Gespräch der Woche" mit seiner Gattin ist. Amira kann dies nur bestätigen. Als Begründung nennt die "Prominent"-Moderatorin unter anderem einige berufliche Verpflichtungen in ihrer Heimat Österreich.

Während es auf kommunikativer Ebene also etwas hakt, läuft es im Schlafzimmer dafür umso besser. "Wir haben momentan viel Sex. Das kittet viel. Da reden wir nicht groß", erklärt der Comedian. Die Ernsthaftigkeit dieser Aussage bleibt jedoch fraglich.

Im Netz wurde in den vergangenen Tagen vor allem eine Frage ganz heiß diskutiert, nämlich: Hat Amira bereits einen neuen Freund?

Auf einem Event in Wien war die Zweifach-Mama mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite gesichtet worden. Von Olli fehlte dagegen jede Spur. Logisch, dass dies in Ehekrisen-Zeiten die Gerüchteküche zum Brodeln bringt.