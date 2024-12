Brisanter Clip mit Amira: Oliver Pocher soll von Christian Düren erpresst worden sein!

Oliver Pocher (46) äußerte sich am Montag zum Erpresser-Vorwurf - und bestätigte diesen! © Rolf Vennenbernd/dpa

Pocher hatte schon vor Wochen erklärt, Weihnachten nicht im Patchwork-Verbund samt seiner Verflossenen, deren neuen Freund und den gemeinsamen Kindern feiern zu wollen. Am Montag wurde auch klar, warum!

Wie die Bild-Zeitung enthüllte, soll Düren nämlich ein Video besitzen, das eine Auseinandersetzung vom 30. Januar 2024 zwischen Pocher und Ex-Frau Amira zeigt. Das schilderte die Anwältin des Comedians in einem Schreiben, das der Bild vorliegt.

In dem brisanten Clip sollen demnach Aufnahmen von der 32-Jährigen und Olli zu sehen sein, in denen die beiden vor Amiras Mietshaus in Köln streiten, wobei es auch zu gegenseitigen Schubsereien gekommen sein soll.

Düren soll dem Comedian später damit gedroht haben, das Video zu verbreiten, falls Pocher auch weiterhin in seinen Shows und im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" Witze über den Moderator reiße.