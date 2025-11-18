Nächster Quoten-Tiefschlag: Oliver Pocher rechnet nach Quiz-Debakel mit Stefan Raab ab

Köln - Stefan Raab (59) hat bei RTL ein weiteres Quoten-Debakel zu verantworten. Sein Erzrivale Oliver Pocher (47) findet dafür mal wieder sehr deutliche Worte!

Oliver Pocher (47) hat mal wieder gegen seinen Erzrivalen Stefan Raab (59) ausgeteilt. © Dieter Menne/dpa

Am Samstagabend zeigte der Kölner Privatsender zur besten Sendezeit das neue Show-Format "Die Unzerquizbaren". Raab und sein langjähriger Weggefährte Elton (54) nahmen es darin erstmals gemeinsam Seite an Seite mit gleich fünf jeweils für sich selbst kämpfenden Herausforderern auf.

In seiner Instagram-Story teilte Pocher später einen Screenshot von einem Artikel über die miese Zuschauerresonanz. "Schade! Der nächste Flop … keine Million Menschen schauen sich am Samstag Stefan Raab an!", stichelte er spürbar schadenfroh.

Ergänzend schob er dann noch vielsagend hinterher: "Lief doch kein Fußball." Zuletzt waren die dürftigen Quoten bei Raabs Sendungen oft mit parallel ausgestrahlten Sport-Übertragungen erklärt worden. Am Sonnabend gab es nichts dergleichen.

Doch die Häme des Comedians ging noch weiter. In einer anderen Story veröffentlichte Pocher noch einen Ausschnitt aus einem Interview mit Daniel Rosemann, dem Geschäftsführer von Raabs Produktionsfirma Raab Entertainment.

Dieser hatte sich trotz der ausbleibenden TV-Zuschauer zuletzt noch optimistisch zur Zukunft seines kriselnden Schützlings geäußert. "Im Schönreden die Nummer 1!", erklärte der 47-jährige Familienvater nur bissig dazu.