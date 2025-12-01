Liebeshammer um Oliver Pocher: Ist sie die Neue des Comedians?

Köln - Gibt es einen Liebeshammer um Oliver Pocher (47)? Gerüchten zufolge soll der Comedian etwas mit Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) am Laufen haben!

Was läuft zwischen Oliver Pocher (47) und Eva Benetatou (33, nicht im Bild)? © David Inderlied/dpa

Demnach soll die Geschichte zwischen den beiden schon länger laufen, wie "InTouch" aus dem Umfeld der 33-Jährigen erfahren haben will. So soll das Auto des "Schwarz und Weiß"-Interpreten häufig vor Evas Türe stehen. Zudem soll sie auch schon des Öfteren bei Oli gewesen sein.

Allerdings wird die Zweisamkeit bald schon gestört werden, denn die gebürtige Griechin soll angeblich zu den Teilnehmern der 19. Staffel des "Dschungelcamps" gehören, die Anfang des kommenden Jahres beginnt.

Oder fliegen die beiden etwas gemeinsam nach Down Under? "Eva wünscht sich, dass Pocher sie nach Australien begleitet", bestätigt ihr bester Freund Paul-Henry Duval dem Boulevardmagazin.

Für Paul-Henry ein Schlag ins Gesicht, wie er außerdem preisgibt. Denn eigentlich habe Eva ihn gefragt, ob er sie begleiten würde. "Ich habe mich total gefreut", gesteht er und führt aus: "Ich habe direkt meinen Urlaub eingereicht – auch das Visum wurde über die Produktionsfirma beantragt."