Rasches Ende im Strafprozess gegen Oliver Pocher: So lautet das Ergebnis

Köln - Im Dauerstreit mit Influencerin Anne Wünsche (34) musste sich Oliver Pocher (47) am Donnerstag vor dem Kölner Landgericht verantworten. Jetzt gibt es ein Resultat!

Comedian Oliver Pocher (47) könnte das Lachen schon bald vergehen. Er steht erneut vor Gericht. © David Inderlied/dpa

Das Verfahren gegen den Comedian wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede ist gegen Zahlung einer Geldauflage vorläufig eingestellt worden.

Demnach soll der 47-Jährige 15.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Darauf einigten sich Pocher, die Staatsanwaltschaft und das Gericht in einem Rechtsgespräch.

Im Zentrum des Strafprozesses standen mehrere Äußerungen, welche die TV-Bekanntheit in zwei im April 2020 veröffentlichten Videos getätigt hatte.

In seinem von Social-Media-Stars gefürchteten Format "Bildschirmkontrolle" behauptete der 47-Jährige, dass sich Wünsche positive Beiträge für ihren eigenen Kanal erkauft habe - darunter etwa 96.000 Herz-Emojis. Wenige Tage später warf er ihr noch einmal dasselbe vor.

Bei einer Verurteilung wegen übler Nachrede hätte dem fünffachen Familienvater entweder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe geblüht.