Liebeshammer um Oliver Pocher: Ist sie die Neue des Comedians?
Köln - Gibt einen Liebeshammer um Oliver Pocher (47)? Gerüchten zufolge soll der Comedian etwas mit Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) am Laufen haben!
Demnach soll die Geschichte zwischen den beiden schon länger laufen, wie "InTouch" aus dem Umfeld der 33-Jährigen erfahren haben will. So soll das Auto des "Schwarz und Weiß"-Interpreten häufig vor Evas Türe stehen. Zudem soll sie auch schon des Öfteren bei Oli gewesen sein.
Allerdings wird die Zweisamkeit bald schon gestört werden, denn die gebürtige Griechin soll angeblich zu den Teilnehmern der 19. Staffel des "Dschungelcamps" gehören, die Anfang des kommenden Jahres beginnt.
Oder fliegen die beiden etwas gemeinsam nach Down Under? "Eva wünscht sich, dass Pocher sie nach Australien begleitet", bestätigt ihr bester Freund Paul-Henry Duval dem Boulevardmagazin.
Für Paul-Henry ein Schlag ins Gesicht, wie er außerdem preisgibt. Denn eigentlich habe Eva ihn gefragt, ob er sie begleiten würde. "Ich habe mich total gefreut", gesteht er und führt aus: "Ich habe direkt meinen Urlaub eingereicht – auch das Visum wurde über die Produktionsfirma beantragt."
Paul-Henry Duval stichelt gegen seine beste Freundin Eva Benetatou
Doch die 33-Jährige habe sich wohl umentschieden und Paul-Henry kurz darauf wieder abgesagt. "Das ist doppelt ärgerlich – in meinem Job als Flugbegleiter kann ich den Urlaub nicht einfach wieder stornieren", macht das Male-Model klar.
Jetzt habe er im Februar zwei Wochen frei und könne damit nichts anfangen. "Ich bin menschlich total enttäuscht von Eva", gesteht Paul-Henry.
"Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, waren zusammen auf der Flugbegleiterschule. Ich dachte, unsere Freundschaft bedeutet ihr was", verdeutlicht der Flugbegleiter zudem, der in der Vergangenheit immer für seine beste Freundin da gewesen sei.
"Aber anscheinend braucht Eva keine echten Freunde – nur mediale Aufmerksamkeit", stichelt er gegen das Reality-Sternchen abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Uwe Erensmann, David Inderlied/dpa