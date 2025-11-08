Show-Hammer um Oliver Pocher und Günther Jauch, doch es gibt einen gewaltigen Haken

Köln - Paukenschlag zum Jahresende: Oliver Pocher (47) und Günther Jauch (69) kehren mit einer gemeinsamen Show zurück. Das Problem: Nicht jeder wird sie sehen können!

Oliver Pocher (47) ist bereits seit mehreren Monaten aus der deutschen TV-Landschaft verschwunden. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Comedian und der "Wer wird Millionär?"-Gastgeber kennen sich bereits seit vielen Jahren und verstehen sich sowohl vor als auch hinter der Kamera prächtig. TV-Zuschauer konnten diese besondere Chemie etwa in dem RTL-Format "5 gegen Jauch" bewundern.

Ihr neuestes Projekt fällt jetzt unter den vielsagenden Namen: "Pocher & Jauch - Der große Jahresrückblick". Das Live-Event ist für den 10. Dezember 2025 im Admiralspalast in Berlin geplant. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Was können die Besucher erwarten? Das kongeniale Duo möchte in erster Linie über die größten Aufreger, Höhepunkte und Dramen dieses Jahres sprechen und dabei einen ganz persönlichen Blick auf die vergangenen Monaten werfen.

"Wenn Oliver Pocher und Günther Jauch gemeinsam auf einer Bühne stehen, trifft freche Comedy auf seriöse Analyse - und das Jahr 2025 bekommt sein wohl ehrlichstes, witzigstes und überraschendstes Fazit", heißt es in der Beschreibung zur Veranstaltung.