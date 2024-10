"Mindestens vier Vans": So hat Oliver Pocher den Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi erlebt

Auch Sandy Meyer-Wölden (41) kennt den "DSDS"-Juroren und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) gut. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Oli versucht, seinen alten Kumpel jedoch in Schutz zu nehmen. "Die Frage ist: Wie, wo, was, wann ganz genau passiert ist. Auf jeden Fall haben sie sich gestritten, und das passiert in den besten Familien. Das ist so ein Klassiker. Die Frage ist immer, wer wann warum die Polizei ruft?", fragt er in Richtung der Mutter seiner Kinder eins bis drei.

Zudem sei er sich nicht sicher, ob nicht "irgendwann einfach wieder ein Pärchen-Foto oder eine Fragerunde der beiden auf Instagram" auftaucht.

Doch das passt Sandy ganz und gar nicht. Sie merkt an, dass Oli ziemlich verharmlosend unterwegs sei, denn "viele Frauen in Deutschland" seien "schon Opfer häuslicher Gewalt" geworden.

"Wir beide kennen Pietro und seine Frau – dann tut es einem total leid, und man hat Mitgefühl und Empathie, wenn eine Situation so eskaliert", fühlt die gebürtige Münchenerin aber auch mit.

Abschließend erklärt Sandy auch, dass es für sie schwer mit anzusehen ist, wie sie sich "dann auch demontieren oder demontiert werden als Familie".