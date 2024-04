Nach Skandal-Comeback von Corona-Leugner Xavier Naidoo: Oliver Pocher meldet sich zu Wort!

Während der Pandemie tauchte der Sänger aufgrund absurder Verschwörungstheorien unter. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" will der Moderator am kommenden Freitag (26. April) an der Seite von Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) Klartext über den Sänger reden.

Das kündigte er ebenfalls über Instagram an: "Im Podcast werden wir mal ausführlicher über den Auftritt von Xavier sprechen." Müssen sich seine Fans also noch wärmer anziehen?

Einige seiner Anhänger hatten ihrem Unmut unmittelbar nach dem Upload des Videos Luft gemacht.

"Oh, wow. Einem rechten Verschwörungstheoretiker eine Bühne bieten. Nicht cool", oder "Musik okay, aber als Mensch hat er versagt. Und Oli, du enttäuschst", hallte es dem Ex-Kollegen von Harald Schmidt (67) entgegen.

Anders als Olli hat sich Xavier Naidoo bislang noch nicht über den entfachten Medienrummel um seine Rückkehr auf die Bühne geäußert.