Nächste Attacke auf Amira: So macht sich Oliver Pocher über seine Noch-Frau lustig

Oliver Pocher (45) und Amira (31) sind seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Doch schon bald dürfte die Scheidung folgen.

Auf seinem Instagram-Kanal teilte der "Schwarz und Weiß"-Interpret ein Video mit seinen 1,7 Millionen Followern, in dem er die gebürtige Österreicherin nachäffte.

"Hi, Leute! Ich lerne gerade Klavier, hier bei mir im Wohnzimmer. Es ist die erste Stunde, aber ich bin hoch motiviert. Hab einfach coole Laune, einfach Bock darauf", so Olli in Anspielung auf die Mutter seiner Kinder Nummer vier und fünf.

Der Hintergrund: Kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe, dass sich die beiden getrennt haben, fing Amira an, Klavier zu spielen. In den vergangenen Wochen hielt sie ihre Anhänger dann mit Updates auf dem Laufenden.

Dabei hatte der Kölner Comedian erst kürzlich die Tür geöffnet und der TV-Moderatorin ein Angebot gemacht. Angesprochen auf das baldige Weihnachtsfest erklärte der 45-Jährige in einem Interview am Rande des RTL-Spendenmarathons: "Weihnachten? Von meiner Seite steht die Tür offen. Warum sollte man kein Weihnachten zusammen feiern oder irgendwelche anderen Sachen?"

Ob Amira die Offerte des selbst ernannten "Liebeskaspers" annehmen wird, darf jedoch nach der erneuten Attacke stark bezweifelt werden.