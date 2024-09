Mit diesem Geburtstagsgruß von Oliver Pocher hat Amira sicher nicht gerechnet!

Köln - Trotz der kürzlichen Scheidung ließ es sich Oliver Pocher (46) am Wochenende nicht nehmen, seiner Ex-Frau Amira Aly zum Geburtstag zu gratulieren. Dies tat er aber natürlich in seiner für ihn typischen Art.

Oliver Pocher (46) gratulierte seiner Ex-Frau Amira Aly tatsächlich ohne Seitenhieb zum 32. Geburtstag. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher, Instagram/amiraaly (Screenshots)

Von 2019 an war die gebürtige Österreicherin die Frau an der Seite des streitbaren TV-Moderators. Im Herbst 2023 kam es dann zum großen Bruch, der in einem erbitterten Rosenkrieg gipfelte. So langsam scheinen sich die Wogen wieder zu glätten.

Am Samstag feierte Amira jetzt ihren 32. Ehrentag. Auf ihren Ex-Mann wird sie dabei wohl nur allzu gerne verzichtet haben. Dies hinderte den 46-Jährige allerdings nicht daran, einen speziellen Gruß für seine Verflossene loszuwerden.

In einer Instagram-Story teilte der fünffache Familienvater ein älteres Video, das ihn und Amira vor einem Pool zeigt. Gemeinsam präsentieren sie eine Scherz-Choreografie zum Titel "Everytime We Touch" von Cascada.

"Alles Gute zum Geburtstag", schrieb Pocher dazu. Und: "Dieses Geburtstagsständchen bleibt unfassbar lustig." Das Reel hatten die beiden im Juli 2022 veröffentlicht. In der Caption stand damals: "ESC und Fernsehgarten wird kommen! Tanzen ist unser Leben."