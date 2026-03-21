Oliver Pocher sieht Karriere von Christian Ulmen beendet: "Schwer da wieder rauszukommen!"

Bei der Premiere des neuen Horst-Schlämmer-Films hat sich Oliver Pocher (48) zu den Vorwürfen von Collien Fernandes (44) gegen Ex-Mann Christian Ulmen (50) geäußert. © Henning Kaiser/dpa

Am Rande der Premiere des neuen Horst-Schlämmer-Films in Essen hat der 48-Jährige am RTL-Mikrofon deutliche Worte in Richtung Ulmen gefunden.

"Ich gehe davon aus, dass da schon das eine oder andere stimmt. Und dann war das natürlich jetzt das Karriereende von Christian Ulmen", mutmaßt Pocher.

Von einer Unschuldsvermutung gegenüber dem 50-Jährigen will er nichts wissen, sagt stattdessen: "Wenn deine Frau mit der Nummer um die Ecke kommt - und das ist ja an Absurdität fast nicht zu überbieten -, dann wird es schwer aus der Nummer wieder rauszukommen."

Angesichts der schweren Vorwürfe ist sich der Comedian außerdem sicher: "Wenn das jemand so deutlich auch mit Klarnamen-Nennung macht […] und das so rausgehauen wird, dann werden die schon wissen, was sie tun."

Zumal sich Fernandes den Schritt an die Öffentlichkeit seiner Meinung nach lange und gut überlegt habe. "Aber es erklärt ein bisschen, warum sich damals so schnell getrennt wurde. Warum es eine Scheidung gab. Warum diese Namensablegung stattgefunden hat", meint Pocher.