Schmerzensgeld für junge Frau: Dieser Gag kostete Oliver Pocher satte 20.000 Euro
Köln - Mit Gerichtsprozessen und Schmerzensgeldzahlungen kennt sich Oliver Pocher bestens aus. Jetzt hat der 47-Jährige verraten, welcher kleine Gag ihn gleich zweimal eine fünfstellige Summe kostete!
Im Web-Format "Hey Aaron" mit Gastgeber Aaron Troschke (36) plauderte der Kölner Comedian jetzt ein wenig über seine Verfehlungen und erinnerte sich dabei an eine ganz spezielle Anekdote zurück.
Bei einem Auftritt in der ZDF-Unterhaltungsshow "Wetten, dass..?", die damals noch von TV-Legende Thomas Gottschalk (75) moderiert wurde, erlaubte sich Olli einen plumpen Scherz auf Kosten einer jungen Zuschauerin, die mit Nachnamen ebenfalls Gottschalk hieß.
Als die Studio-Gästin zum Beweis ihren Ausweis zückte und ihn dem Fünffach-Papa präsentierte, witzelte dieser über ihr Geburtsjahr. Dieses passe überhaupt nicht zu ihrer Optik, erklärte Pocher seiner Zeit vor einem Millionenpublikum.
Zum Schluss empfahl der Ex-Mann von Amira Aly (33) seinem "Läster-Opfer" dann auch noch eine Teilnahme an dem Beauty-Format "The Swan" (ProSieben). In der Sendung legten sich die Kandidatinnen in der Regel gleich mehrfach unters Chirurgen-Messer, um jünger auszusehen.
Für Wiederholung der Story: Oliver Pocher drückt nochmal 10.000 Euro ab
Die junge Zuschauerin fand die öffentliche Bloßstellung nicht ganz so lustig und klagte. Ein Gericht sprach ihr schließlich satte 10.000 Euro Schmerzensgeld zu, wie Pocher bei "Hey Aaron" unverblümt auspackte.
Ursprünglich habe die "Wetten, dass..?"-Besucherin sogar noch viel mehr gefordert. Laut Olli soll es sich dabei um einen Geldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich gehandelt haben. Am Ende gab's deutlich weniger. Beendet war der Disput damit aber noch nicht …
Als Pocher später in der Talkshow von Johannes B. Kerner (61) zu Gast war, griff er die Story noch einmal auf. Er plauderte über den Prozess sowie die Kosten und kommentierte das Ganze erneut in seiner gewohnt bissigen Art.
Der Auftritt blieb nicht ohne Folgen. Für die Wiederholung der Geschichte musste der Skandal-Komiker gleich nochmal 10.000 Euro an die junge ZDF-Zuschauerin abdrücken.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa