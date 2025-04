Kinderarzt-Eklat: Tochter Nayla von Pöbel-Papa Oliver Pocher entsetzt - "So geschrien"

Miami (USA) - Oliver Pocher (47) befindet sich derzeit mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) und den gemeinsamen Kindern im Familienurlaub in Miami. Bei einem Arztbesuch verliert der Comedian plötzlich vollends die Fassung.

Ein Kinderarzt-Besuch in den USA sorgte bei Comedian Oliver Pocher (47) jüngst für reichlich Missmut. © Monika Skolimowska/dpa

In der neuen Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" berichten die fürsorglichen Eltern, dass sie den Besuch in Sandys ehemaliger Heimat auch gleich dazu genutzt haben, einen medizinischen Vorsorgetermin für das Teenie-Trio wahrzunehmen.

Schließlich kenne der US-amerikanische Kinderarzt die Pocher-Sprösslinge bereits von klein auf und besitze sämtliche Informationen über ihre Entwicklungshistorie. Außerdem würden ihm die Kids vertrauen, wie Olli in dem Talkformat betont.

Ein Blick auf die anschließende Rechnung ließ den Kölner Komiker dann jedoch völlig eskalieren. Die Untersuchung kostete nämlich stramme 900 Dollar, umgerechnet also etwa 805 Euro. Für Pocher eine absolute Frechheit.

"Was war das denn jetzt? Dass meine Kinder dünn sind und mehr essen sollen, weiß ich auch ohne Rechnung!", ärgert sich der fünffache Familienvater im Gespräch mit seiner Ex-Frau. Mehr Erkenntnisse habe der Check-up nämlich nicht ergeben.

Seinem Ärger machte Pocher aber nicht nur im Podcast Luft. Er soll auch schon vor allen Leuten in der Arztpraxis vollkommen ausgeflippt sein. "Papa war so peinlich, der hat so geschrien", zitiert Sandy ihre Tochter Nayla (15), die den Ausraster hautnah miterlebt hatte.