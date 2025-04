Oliver Pocher geht auf Playboy-Fotos von Danni Büchner ein, die reagiert sofort

Die "Bildschirmkontrolle" von Comedian Oliver Pocher (47) ist bei Promis und Influencern gefürchtet. © Monika Skolimowska/dpa

Die Witwe von "Goodbye Deutschland"-Legende Jens Büchner (†49) ist im Mai das Cover-Girl des berüchtigten Männermagazins. Die Fotos stießen in den sozialen Medien auf herbe Kritik. "Zu krass bearbeitet", so der Tenor in den Kommentaren.

Und sobald über irgendein Thema eine öffentliche Debatte entbrennt, muss Pocher wie üblich seinen Senf dazugeben. Als Plattform nutzte er seine "Bildschirmkontrolle". Mit einem Tablet in der Hand hält er kurzerhand den Playboy in die Kamera.

Dazu erklärt er in seiner augenzwinkernden Art: "So sieht Danni Büchner aus." Anschließend blättert der Komiker weiter zum Innenteil des Hefts. Die weiteren Nacktfotos der Ex-Dschungelcamperin zeigt Pocher allerdings nur zensiert.

Mit genervtem Unterton merkt der 47-Jährige jedoch an: "Dann zeigst du mal ein bisschen deine Brüste im 'Playboy'. Aber was ist hier typisch deutsch?" Seine Frage ist natürlich rein rhetorisch, denn die Antwort darauf gibt er gleich selbst: "Kritik für Nacktfotos!"