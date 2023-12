09.12.2023 05:43 Oliver Pocher hat spezielles Angebot für Amira: Ihre Reaktion darauf spricht Bände!

Kommt es jetzt zur Versöhnung? In Bezug auf den öffentlichen Rosenkrieg mit Noch-Ehefrau Amira stimmt Oliver Pocher in seinem Podcast plötzlich mildere Töne an!

Von Frederick Rook

Köln - Wenn der Tiefpunkt erreicht ist, dann kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Das scheint auch Oliver Pocher (45) so zu sehen und stimmt in Bezug auf den Rosenkrieg mit Amira (31) plötzlich mildere Töne an! Oliver Pocher (45) und seine zweite Ehefrau Amira (31) sprechen aktuell nur noch über Dritte miteinander. © Felix Hörhager/dpa In der aktuellen Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" überrascht der Kölner Comedian seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit folgender Aussage: "Wir haben jetzt den gröbsten Teil der Trennung hinter uns!" Ob es sich dabei um seine exklusive Meinung handelt, ist nicht bekannt. Nach einer Vielzahl von verbalen Tiefschlägen in Richtung seiner Noch-Ehefrau wird diese womöglich eine andere Sicht auf die Dinge haben. Den Beweis für eine friedvolle Co-Existenz können die Eltern zweier Söhne bereits am heutigen Samstag (9. Dezember) erbringen. Erstmals seit ihrem Peinlich-Auftritt im "Wer wird Millionär?"-Promi-Special werden die beiden Streithähne in aller Öffentlichkeit aufeinandertreffen. Oliver Pocher Oliver Pocher mit Seitenhieb gegen Amira: "Werden wir vor Gericht sehen" Sowohl Olli als auch Amira sind am Abend auf demselben Event eingeladen, und zwar bei der Benefizveranstaltung "Ein Herz für Kinder" in Berlin. Auch Podcast-Partnerin und Ex-Ehefrau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) wird dabei sein. "Du und ich gehen ja zusammen hin. Amira möchte auch hinkommen", fasst Olli die Lage treffend zusammen und offenbart, dass er die gebürtige Österreicherin im Vorfeld sogar diesbezüglich persönlich kontaktiert habe. Alessandra Meyer-Wölden hat inzwischen Amiras Platz im Familien-Podcast inne Oliver Pocher blitzt mit Idee einer Fahrgemeinschaft bei seiner Noch-Ehefrau ab Beim Promi-Spezial von "Wer wird Millionär?" legten die zerstrittenen Eheleute ihren wohl letzten gemeinsamen TV-Auftritt hin. © RTL / Stefan Gregorowius Er erklärt: "Es ist wirklich sehr lustig. Ich habe ihr auch geschrieben: 'Du, ich fahr dann los, wenn Du willst, ich kann Dich mitnehmen.'" Sandy nahm die Idee einer Fahrgemeinschaft mit Humor und brach spontan in Gelächter aus. "Ich bin mir sicher, das kam sehr gut an", fügt sie sarkastisch hinzu. Der Vater ihrer Kinder eins, zwei und drei zieht daraufhin die nächste Stichelei in Richtung seiner zweiten Ehefrau aus dem Köcher. Denn offenbar ist er mit seiner "gut gemeinten" Offerte bei der 31-Jährigen brutal abgeblitzt. "Ich hab komischerweise noch keine Antwort darauf bekommen", gibt Olli offen zu und ergänzt süffisant: "Ich schätze, die kommt per Fax nächste Woche!" Oliver Pocher Oliver Pocher brutal ehrlich: Diese Promi-Frau will nichts mehr mit ihm zu tun haben! Eins dürfte jedoch beiden klar sein: Sie werden bei der Rückkehr auf den roten Teppich unter ganz besonderer Beobachtung stehen. Würdigen sie sich am Ende etwa keines Blickes oder wird doch das ein oder andere Wort miteinander gewechselt?

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa