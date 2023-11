Oliver Pocher und Ex-Frau Amira mit Peinlich-Auftritt bei "WWM", Jauch fleht: "Hört auf!"

Köln - Oliver Pocher (45) und seine Noch-Ehefrau Amira (31) zockten am Donnerstag bei der Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" für Kinder in Not. Von Beginn an hagelt es Giftpfeile, sodass selbst Günther Jauch (67) irgendwann fleht: "Hört auf!"