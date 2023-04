Oliver Pocher kassiert im Auto heftige Ansage von Amira: "Hol' deine Gedanken aus der Gosse!"

Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira (30) lernten sich einst über die Dating-Plattform Tinder kennen. Inzwischen hat das Paar zwei gemeinsame Kinder. © Instagram/oliverpocher, Instagram/amirapocher (Screenshots, Bildmontage)

Kaum ein Promi-Paar in Deutschland polarisiert so sehr wie die Pochers. Olli und Amira sind bekannt dafür, den gesalzenen Finger öffentlich in Wunden zu legen. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und werden dafür von ihren Fans gefeiert, von ihren Feinden aber auch stets scharf kritisiert.

Die schonungslos ehrliche Art scheint das Ehepaar auch in seinem tagtäglichen Umgang miteinander zu pflegen. Neben dem gemeinsamen Humor offenbar eine tragende Säule ihrer skandalfreien Beziehung. Eine Kostprobe davon bekamen die Pocher-Fans nun "hautnah" serviert.

Auf dem Weg zu ihrem Live-Podcast meldete sich Amira aus dem Auto heraus in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Olli, wo fahren wir hin?", fragte die hübsche Österreicherin, als sie plötzlich einen Aufkleber an ihrem Mantel bemerkte. "Oh, ich habe noch einen Sticker hier von unserem Sohn… Den lasse ich so", freute sich die 30-Jährige.

Die vermeintlich harmlose Äußerung entpuppte sich für Olli als Steilvorlage. "Was reimt sich auf Sticker?", wollte der Comedian von seiner Beifahrerin wissen. Mit der darauffolgenden Reaktion der Zweifach-Mama hatte der 45-Jährige aber wohl nicht gerechnet.