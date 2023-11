Oliver Pocher lobt TV-Teilnahme mit Amira bei RTL: Ernste Worte oder heiße Luft?

Darauf machte der Komiker nämlich am Mittwochnachmittag via Instagram aufmerksam - und äußerte im selben Atemzug ausgerechnet Lob und positive Worte an die Mutter seiner Kinder vier und fünf.

Im verflixten siebten Jahr zerbrach die Liebe zwischen der Moderatorin und dem Comedian. © Felix Hörhager/dpa

Dabei stellte der Podcaster erst vor etwas mehr als einer Woche klar, dass Comedy für ihn rund um den Rosenkrieg die beste Strategie sei.

Aber stimmt das wirklich? Oder will der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (67) nur nicht seine emotionale Seite preisgeben?

Das befürchten nämlich einige Anhänger aus seiner Community... "Leute, hier hinter verbirgt sich ein sehr verletzter Mensch. Das sieht ein blinder…. Lasst es ihn verarbeiten so, wie er es tut" oder "Bei Frauke so, hier so, Verarbeitung ist einfach so ein ambivalentes Chaos der Emotionen. 🤯😵‍💫" hieß es unter seinem jüngsten WWM-Beitrag.

Wie sich das einstige Traumpaar der TV-Szene vor Günther Jauch (67) am Ende geschlagen hat sehen die Zuschauer am morgigen Donnerstag um 20.15 Uhr auf RTL.

Die Gewinnsumme der Pochers wandert dann in den Spendentopf des Spendenmarathons und kommt schließlich hilfsbedürftigen Kindern zugute.