Oliver Pocher packt über Sex mit Amira aus und stichelt gegen Pietro Lombardi

Köln - In ihrem gemeinsamen Podcast plaudern Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira (30) erneut über ihre Ehe-Probleme. Sex spielt dabei eine große Rolle. Ist ausgerechnet Pietro Lombardi (31) am Ende die Lösung?

Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (30) versuchen derzeit ihre Ehe zu retten. © Tobias Hase/dpa

In einer brandneuen Folge von "Die Pochers!" gibt Promi-Paar weitere Details preis, was momentan bei ihnen los ist. Dabei beschwert sich Olli zunächst darüber, dass er am vergangenen Wochenende alleine in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" aufgetreten war.

"Ich biete Dir ja alles an. Kannst ja überall mit hinkommen. Früher bist Du gerne mitgekommen. Jetzt mach ich's halt alleine …", motzt der 45-Jährige seine Gesprächspartnerin an.

Doch auch ohne Amira an seiner Seite war es dem 45-Jährigen gelungen, für Schlagzeilen zu sorgen. Im Rahmen der Sendung hatte er behauptet, derzeit jede Gelegenheit zu nutzen, "um nicht zu Hause zu sein". Rausgeflogen sei er allerdings noch nicht.

Die gebürtige Österreicherin äußerte sich nun zu der pikanten Aussage. "Da ist aber nicht so viel Unwahres dran", stellt sie im Podcast klar.

Ihr Gefühl sage ihr zudem, dass da in den nächsten Monaten "noch ein paar Schlagzeilen mit Sprüchen" kommen werden.