Oliver Pocher privat wie nie! Zeigt der Comedian hier erstmals seinen Sohn?

Köln - Hat Oliver Pocher (45) erstmals seinen Sohn gezeigt? Am Sonntag machte der Comedian durch ein simples Foto eine ganz brisante und vielseitige Ankündigung.

Neben seinem Sprössling waren auf dem lustigen Bilderrätsel noch zig weitere Kids zu sehen. "Such' dein Kind im Lego-Paradies", schrieb Olli zum lustigen Schnappschuss.

Die hatte der 45-Jährige bis dato nie auf den sozialen Netzwerken gezeigt - bis jetzt! In einem Freizeitpark für Kinder lichtete der 96-Fan nun seinen Sohn während des bunten Treibens ab. Naja, unter anderem!

Von der Vielzahl der Attraktionen zeigte sich der Comedian mehr als überzeugt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Neben dem Lego-Paradies, in dem Olli seinen Nachwuchs unter den anderen abgeknipst hatte, standen aber noch andere Stationen auf dem Programm des Ex-Sidekicks von Harald Schmidt (66).

Völlig begeistert äußerte sich der Blondschopf über die Attraktionen vor Ort. "Sowas wie den Freizeitpark Irrland hab ich selten erlebt. Kostet nur elf Euro Eintritt, ist gefühlt dreimal so groß wie das Phantasialand und hat sensationelle Sachen für Kinder zum Spielen", geriet der Ex von Amira regelrecht ins Schwärmen.

"Wenn man Zeit hat, unbedingt bitte hinfahren", gab der TV-Star seiner Fanbase mit auf den Weg.

Kurz darauf hatte der Hobby-DJ allerdings wieder anderes im Sinn: Unruhe stiften! Sein neuestes prominentes Opfer - Ex-Bundestrainer Hansi Flick (58).

Der bekam anhand eines Ausschnitts aus der DFB-Doku "All or nothing" sein Fett weg. Einen schönen Nachmittag mit seinem Sohn hatte er aber trotzdem.