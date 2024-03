Oliver Pocher schießt gegen die deutsche Justiz: Das ist der Grund

Köln - Oliver Pocher (46) is not amused! Der Kölner Comedian ist mit dem Witz-Urteil gegen Rapper "Fat Comedy" (24) nicht einverstanden. Doch nicht nur das Strafmaß stört den Noch-Ehemann von Amira Pocher (31), sondern auch der Ablauf des Prozesses.

Oliver Pocher (46) ist über den Verlauf des Prozesses gegen Rapper "Fat Comedy" nicht glücklich. © Dieter Menne/dpa

Denn in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", den er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) betreibt, spricht der "Schwarz und Weiß"-Interpret nun darüber, wie er diesen erlebt hat. "Bei einer Folge 'Barbara Salesch' geht es fast ernsthafter zu als das, was da stattgefunden hat", schießt Oli gegen die deutsche Justiz.

Am 27. März 2022 hatte der Rapper den 46-Jährigen am Rande eines Boxkampfes von Felix Sturm (45) geohrfeigt. Zwei Jahre nach dem Vorfall war es dann in der vergangenen Woche endlich zu einer Verhandlung gekommen, an der alle Beteiligten vor dem Dortmunder Amtsgericht teilnehmen konnten.

"Das Gericht hatte eine Chance, ein Zeichen zu setzen – ob man mich mag oder nicht –, inwieweit man eine Person in der Öffentlichkeit ohrfeigen darf", so der fünffache Vater, der das Ergebnis für missglückt halte. Auch über den Ablauf schüttele er den Kopf.

Während des Prozesses hatte sich Fat Comedy "von Herzen" bei Pocher entschuldigt. Er habe einen "riesengroßen Fehler" begangen, den er bereue. Doch das kauft der frühere VIVA-Moderator seinem Widersacher nicht ab, sondern glaubt, dass die Entschuldigung vom Anwalt der Gegenseite geschrieben gewesen sei.