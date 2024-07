Oliver Pocher schießt gegen US-Präsident Joe Biden: Geht er damit zu weit?

"Also Selenskyj und Putin muss man erstmal als Präsidenten der Ukraine verwechseln ... oder er hat hellseherische Fähigkeiten", stichelte der 46-Jährige in gewohnter Manier.

Nach fast sieben Jahren Ehe mit Olli ist Amira inzwischen mit Neu-Freund Christian Düren zusammen. © Tobias Hase/dpa

Lediglich Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) lebt aktuell noch in Florida, will in sehr naher Zukunft aber mit den drei gemeinsamen Kids an die Seite von Papa Olli nach Köln ziehen.

Seine Fans scheinen sich hingegen auf seine Seite zu stellen, verhöhnen den 81-Jährigen mit fiesen Kommentaren und gratulieren Gegenüber Donald Trump angesichts des Zustands von Biden bereits zum Wahlsieg.

"Schlimm, wenn Menschen nicht merken, wann sie aufhören sollten. Für sein Alter kann man nichts, aber er ist der mächtigste Mann der Welt", schrieb beispielsweise ein User.

Für Olli, der sich unter der Woche verletzt über die neue schnelle Liebe von Noch-Ehefrau Amira (31) gezeigt hatte - scheint die Sache hingegen klar: Biden verspielt seinen Kredit und wird im kommenden November gegen Trump den Kürzeren ziehen.