Oliver Pocher sendet fragwürdige Oster-Grüße: "Er hat seine Eier schon gefunden"

Hier teilt Pocher mit seinen rund 1,7 Millionen Followern private Einblicke in das Patchwork-Idyll. Am Oster-Wochenende tauchte in seiner Story jedoch ein Clip auf, der eher weniger familien-tauglich ist.

Begleitet wird er dabei von seiner Ex Sandy und den drei gemeinsamen Kinder. Die einstigen Eheleute verstehen sich nach ihrem Rosenkrieg im Jahr 2013 mittlerweile prächtig und demonstrieren das auch gerne auf ihren Instagram-Kanälen.

Der Comedian verbringt das Fest der Auferstehung Jesu Christi in traumhaften Gefilden. Während seine Göttergattin Amira (30) ihre Familie am österreichischen Wörthersee besucht und dort im absoluten Luxus schwelgt , lässt sich Olli auf den Bahamas die Sonne auf den Bauch scheinen.

Pocher teilt das Video von OnlyFans-Creator Daniel Knight in seiner Insta-Story mit doppeldeutigem Kommentar. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Daniel Knight nennt sich der Influencer aus dem 13-sekündigen Video, welches Pocher in seiner Story repostete. Bei Instagram und TikTok folgen dem durchtrainierten Sixpack-Träger zusammengerechnet rund 360.000 User. Auch bei OnlyFans ist Knight mit "18+"-Content sehr aktiv.

In dem Insta-Clip präsentiert er aufrecht im Pool stehend seine Muskeln, dann wird es pikant. So schwingt er im Wasser immer wieder die Hüften vor und zurück, beißt sich dann auf die Unterlippe und wirft lasziv den Kopf in den Nacken.

"In LOVE with vacation mode", lautet der einzige Kommentar zu dem offenkundig sexuellen Video. Pocher kommt beim Anblick noch ein anderer Gedanke. "Er hat seine Eier zu Ostern schon gefunden...", scherzt der Komiker doppeldeutig in seiner Story.

Ein Spruch, der bei seinen Fans für Erheiterung sorgen dürfte. Schon unter Knights ursprünglichem Insta-Video reagieren User mit viel Humor auf die anrüchige Wasser-Aktion.

"Der Pool ist in neun Monaten schwanger" und "Er bewässert doch nur die Pflanzen, oder?", lauten nur einzelne der lustigen Nachrichten in der Kommentarspalte.