Oliver Pocher in Lästerlaune: So fies ätzt er gegen Boris Becker und Ralf Schumacher

Köln - Während Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) wieder in festen Händen ist, bleibt Oliver Pocher (46) lieber Single. Stattdessen holt er in seinem Podcast zum gnadenlosen Rundumschlag gegen einige Promi-Männer aus!

Tennis-Legende Boris Becker (56) und Comedian Oliver Pocher (46) werden in diesem Leben wohl keine ziemlich besten Freunde mehr. © Matthias Balk/Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich bin in keiner Beziehung!", stellt der Comedian in der aktuellen Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" auf Nachfrage der Neu-Kölnerin zunächst klar. Dies sei für ihn eine Frage des Anstands, immerhin ist er offiziell noch "nicht geschieden".

Weiter betont der 46-Jährige: "Solange ich nicht das eine vernünftig beendet habe, kommt für mich das andere nicht in den Sinn." Ein klarer Seitenhieb gegen Noch-Gattin Amira Aly (31), die seit Wochen süßen Pärchen-Content mit Lover Christian Düren (34) im Netz teilt.

Pocher bezeichnet das Vorgehen der Zweifach-Mama, die am Samstag im Rahmen von "Schlag den Star" erstmals wieder unter ihrem Mädchennamen auftreten wird, gar als "schäbig". Ihm komme so schnell kein neuer Zahnputzbecher ins Haus.

Dann sprechen Oli und Sandy über Boris Becker (56), mit dem die Fünffach-Mama einst verlobt war. Die Tennis-Ikone wird bald seine Lebensgefährtin Lilian heiraten. Seine Tochter Anna Ermakova (24) und sein Sohn Amadeus (14) sind nicht eingeladen.

Für Oli ist das zwar ein Unding, aber keine Überraschung. Bissig merkt er an: "Wir kennen ihn beide so ein bisschen. Das ist nichts, was mich charakterlich wundert!"