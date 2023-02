Oliver Pocher teilt sexy Pool-Foto seiner Amira: "Sieht definitiv geiler aus"

"Noch ein letztes Mal zu cooler Chartmusik in den Infinity-Pool springen und in einer erotischen Pose dazu verharren", erklärte Oli dazu. Gesagt, getan!

Doch ehe sich die gelernte Maskenbildnerin und ihr Spaßvogel in den Flieger setzen, musste sich Oli ganz "Influencer-like" von der traumhaften Kulisse verabschieden.

Jetzt heißt es allerdings "Goodbye Bali" und "Hallo, Deutschland" - denn für die Pochers geht es an diesem Sonntag zurück in die Heimat.

Vor gut zwei Wochen erst checkten Oli und seine Gattin Amira im Luxus-Ressort auf Bali ein. Fortan erlebte das Paar einen Ekel-Schock , die "traurige Wahrheit" am Traumstrand , heiße Szenen zwischen zwei Affen und eine Begegnung mit Florian Silbereisen (41)!

Gekonnt wagte der Comedian per "Köpper" den Sprung ins Nass - mit anschließender Pose. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Nur in Badehose gekleidet schmiss sich der Comedian in seinem Astralkörper kopfüber in den Pool und kraulte zum anderen Ende des Beckens.

Wie angekündigt verharrte der Ex-Mann von Sandy Meyer-Wölden (39) anschließend einige Sekunden lang in einer heißen Pose, um die Blicke seiner Community auf sich zu ziehen.

"Erotisches Arschbild im Infinity-Pool", schrieb Oli unter sein heißes Foto, das ihn mit halb herunterhängender Badehose zeigte und dadurch einen freien Blick auf seinen Allerwertesten gewährte.

Aber ob das so "geil" ist? Wohl kaum! Schon im Anschluss teilte der Nachbar von Pietro Lombardi (30) dann einen hübschen Beitrag seiner Amira, welche die vorherige Pose im Pool um Längen besser interpretierte als ihr Gatte.

"Sieht im Pool DEFINITIV geiler aus als ich", gab Oli bei seiner schlüpfrigen Liebeserklärung offen zu.