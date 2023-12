Oliver Pocher und Amira wieder vereint: Bringt der eigene Sohn sie wieder zusammen?

Köln - Ist das Kriegsbeil zwischen Oliver Pocher (45) und seiner Noch-Ehefrau Amira (31) damit endgültig begraben? Pünktlich zum Geburtstag des gemeinsamen Sohnemanns schlägt der Comedian nun ganz versöhnliche Worte an.

Pünktlich zum dritten Geburtstag ihres Sohnes haben sich Amira Pocher und Ex Olli noch einmal zusammengerauft. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher, Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Seit Ende August gehen Olli und seine 14 Jahre jüngere Noch-Ehefrau Amira getrennte Wege.

Kurz vor dem Jahreswechsel könnte das einst mit dem Jawort besiegelte Bund allerdings noch einmal stärker werden als je zuvor.

Der Grund: Der gemeinsame Sohn! Der feierte nämlich am gestrigen Mittwoch seinen dritten Geburtstag und sorgte zeitgleich dafür, dass Mama und Papa sich nach Monaten der Speerspitzen und öffentlichen Anfeindungen an einen Tisch setzten.

Erst an Weihnachten schickte der Fünffach-Papa mit Tränen in den Augen und überrannt von den eigenen Emotionen versöhnliche Worte in die Heimat.

Anders als die Jahre zuvor verbrachte der gebürtige Hannoveraner das Weihnachtsfest nämlich nicht mit Amira und den beiden Kindern, sondern mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) und den drei Kids aus erster Ehe in Miami.