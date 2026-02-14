Fiese Attacke auf Gil Ofarim: Oliver Pocher und Pietro Lombardi fällen knallhartes Urteil

Köln - Zusammen mit Pietro Lombardi (33) schießt sich Oliver Pocher (47) aktuell immer wieder auf Gil Ofarim (43) ein. Zusammen lassen die Podcast-Kumpels ziemlich scharfe Giftpfeile in Richtung des amtierenden Dschungelkönigs fliegen.

Pietro Lombardi attestiert seinem Gesangskollegen Gil Ofarim eine düstere Zukunft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Anne Wünsche (34), Biyon Kattilathu (41) und Ex-Frau Amira Aly (33) hat der umstrittene Comedian seit kurzer Zeit ein neues Bauernopfer ausgemacht.

Ausgerechnet Gil Ofarim - vor vier Jahren Auslöser eines heftigen Shitstorms - bekommt seit Tagen jede Menge Spott, Häme und Breitseiten verpasst.

In der neuesten Podcastfolge von "Die Pochers! Frisch recycelt" feindet Olli den 43-Jährigen jetzt wegen seiner mutmaßlichen finanziellen Schieflage an. "Jeder weiß genau, welche Geschichte und warum er dahin geht und dass der keine Kohle hat", haut der Fünffach-Papa humorlos raus.

Dem zweifach Geschiedenen zufolge habe sich Gil im Vorfeld gezwungen gesehen, unbedingt bei "IBES" mitmachen zu müssen - der Kohle wegen, behauptet Olli.

Schlecht verdient hat Gil unterm Strich aber nicht. Zu seiner gehandelten Gage in Höhe von 250.000 Euro heimste er zusätzlich noch satte 100.000 Preisgeld ein.