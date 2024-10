Die beiden trennen 26 Jahre: Oliver Pocher geht bei Leni Klum voll auf Flirt-Angriff!

Köln - Nach der Scheidung von Amira Aly (31) scheint Oliver Pocher (46) wieder in Flirt-Laune zu sein. In seinem Podcast verrät der Comedian, auf welche Promi-Tochter er es jetzt abgesehen hat!

Oliver Pocher (46) hätte wohl nichts gegen ein offizielles Date mit Leni Klum einzuwenden. © Henning Kaiser/dpa

In der neuen Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählt der 46-Jährige seiner Talk-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (41) unter anderem, dass er einst bei einem Seminar von Selbsthilfe-Guru Eckhart Tolle (76) gewesen sei.

Als Begleitung damals an seiner Seite: die "Tokio Hotel"-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 35). "Kurz danach ist Heidi [Klum] dann ins Leben getreten", erinnert sich Pocher. Spitzzüngig merkt Sandy daraufhin an: "Aber leider nicht bei dir!"

Traurig ist Oli deshalb nicht, schließlich scheint er jemand ganz anderen im Visier zu haben. "Für mich wäre besser, wenn Leni [20, Anm. d Red.] in mein Leben tritt. Das ist eher so meine Abteilung", stellt er klar. "Die sehr hübsche Leni Klum", pflichtet ihm seine Ex-Frau bei.

Und schon kommt ihr Gegenüber aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus, gefolgt von einem eindeutigen Angebot: "Leni, wenn du das hörst: Ich bin Samstag noch mal da." Ergänzend fügt Sandy noch hinzu: "Und Single!"

Was Oli in diesem Fall konkret meint, ist nichts weniger als ein Date auf dem Oktoberfest in München, wo sich der Kölner Komiker bereits in der vergangenen Woche mit der ein oder anderen Frau an seiner Seite gezeigt hatte.