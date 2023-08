Pocher-Ehekrise spitzt sich zu: Jetzt knallt es wegen Rammstein!

Köln – Können sich Oliver (45) und Amira Pocher (30) noch einmal zusammenraufen? Aktuell wirkt es nicht so. Stattdessen scheint sich die Ehekrise weiter zuzuspitzen. Streitthema dieses Mal: Ollis Besuch beim Rammstein-Konzert in Brüssel.

Eine Entscheidung, die Amira so gar nicht nachvollziehen kann. "Da hatte ich wirklich ein paar Fragezeichen", hakt die TV-Moderatorin im gemeinsamen Podcast "Die Pochers" bei ihrem Mann nach.

Trotz Protesten gegen Rammstein und Forderungen nach einem Auftrittsverbot der Brachial-Rocker ließ es sich Olli nicht nehmen, extra in die belgische Hauptstadt zu reisen und sich das letzte Konzert der Rammstein-Europa-Tournee dort live anzusehen.

Die Missbrauchsvorwürfe gegen Frontsänger Till Lindemann (60) sind zurzeit in aller Munde und natürlich auch an dem Comedian und seiner (Noch?) Göttergattin nicht vorbeigegangen.

Vor allem die Tatsache, dass Olli in einem vorherigen privaten Gespräch noch gesagt habe, dass das, was Till Lindemann mutmaßlich gemacht hat, "krass und verwerflich" sei, irritiert Amira.

"Es ist oft so, dass du Dinge kritisierst und dann doch selber so machst. Es ist so ein Widerspruch", wirft die gebürtige Österreicherin dem Vater ihrer beiden Söhne vor. Er würde A sagen, dann aber B machen.

Warum überhaupt noch zu einem Rammstein-Auftritt gehen? Olli hat darauf eine genauso simple wie wenig zufriedenstellende Antwort.