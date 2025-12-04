Strafprozess gestartet! Jetzt droht Comedian Oliver Pocher richtig Ärger

Köln - Der Streit zwischen Oliver Pocher (47) und Influencerin Anne Wünsche (34) geht in die nächste Runde: Jetzt hat der Comedian gar einen Strafprozess am Hals und steht erneut vor Gericht!

Comedian Oliver Pocher (47) könnte das Lachen schon bald vergehen. Er steht erneut vor Gericht. © David Inderlied/dpa

Bei dem Termin am Donnerstag vor dem Kölner Landgericht geht es nun um den Vorwurf der üblen Nachrede. Wie ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, stehen vor allem diverse Äußerungen aus zwei im April 2020 veröffentlichten Videos im Fokus.

In seinem von Social-Media-Stars gefürchteten Format "Bildschirmkontrolle" behauptete der 47-Jährige, dass sich Wünsche positive Beiträge für ihren eigenen Kanal erkauft habe - darunter etwa 96.000 Herz-Emojis. Wenige Tage später warf er ihr noch einmal dasselbe vor.

Bei einer Verurteilung wegen übler Nachrede drohen Pocher entweder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

Für den Prozesstermin in der Domstadt hatte der zuständige Richter sogar das persönliche Erscheinen des fünffachen Familienvaters angeordnet.