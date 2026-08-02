Überraschung um Oliver Pocher: Plötzlich spricht er von erneutem Nachwuchs

Köln - Vor wenigen Wochen schloss Oliver Pocher (48) weiteren Nachwuchs noch klar aus. Hat die Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly (33) daran etwas geändert? Neue Aussagen des Comedians lassen aufhorchen!

Oliver Pocher (48) ist bereits fünffacher Familienvater. Weiteren Nachwuchs schließt er inzwischen aber nicht mehr aus. © Felix Hörhager/dpa

Pocher hat insgesamt fünf Kinder von zwei verschiedenen Frauen. Seine Zwillingsjungs und seine einzige Tochter stammen aus erster Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43). Mit Amira (33) legte er später noch zwei kleine Söhne nach.

In der neuen Podcast-Folge von "Patchwork Boys" wärmen Olli und Pietro Lombardi (34) das Thema noch einmal auf, denn: Der Sänger ist kürzlich Onkel geworden. Als er das Kind seiner Schwester im Arm hielt, begannen die Gedanken zu kreisen.

"Oh schön, warum nicht nochmal – eine Tochter", habe er sich gedacht. Pietro hat bislang "nur" drei männliche Nachkommen zustande gebracht. Eine "Prinzessin" sei immer sein Traum gewesen. Doch er habe den Gedanken schnell wieder verworfen.

Gegenüber seinem Talk-Partner stellt er klar: "Ich will auch nicht mehr." Abkaufen tut Pocher ihm das nicht. "Nein, du bist ja jung. Und dann findest du noch mal eine – und dann geht's noch mal los", sinniert er mit Blick in die imaginäre Glaskugel. Pietro beharrt allerdings auf seiner Haltung.

Dann dreht er den Spieß um: "Kannst du jetzt heute sagen, du willst keine Kinder mehr?", hakt er unverblümt bei Fünffach-Papa Olli nach. Die überraschende Antwort: "Nein, kann man doch nie sagen."