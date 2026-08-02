Überraschung um Oliver Pocher: Plötzlich spricht er von erneutem Nachwuchs
Köln - Vor wenigen Wochen schloss Oliver Pocher (48) weiteren Nachwuchs noch klar aus. Hat die Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly (33) daran etwas geändert? Neue Aussagen des Comedians lassen aufhorchen!
Pocher hat insgesamt fünf Kinder von zwei verschiedenen Frauen. Seine Zwillingsjungs und seine einzige Tochter stammen aus erster Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43). Mit Amira (33) legte er später noch zwei kleine Söhne nach.
In der neuen Podcast-Folge von "Patchwork Boys" wärmen Olli und Pietro Lombardi (34) das Thema noch einmal auf, denn: Der Sänger ist kürzlich Onkel geworden. Als er das Kind seiner Schwester im Arm hielt, begannen die Gedanken zu kreisen.
"Oh schön, warum nicht nochmal – eine Tochter", habe er sich gedacht. Pietro hat bislang "nur" drei männliche Nachkommen zustande gebracht. Eine "Prinzessin" sei immer sein Traum gewesen. Doch er habe den Gedanken schnell wieder verworfen.
Gegenüber seinem Talk-Partner stellt er klar: "Ich will auch nicht mehr." Abkaufen tut Pocher ihm das nicht. "Nein, du bist ja jung. Und dann findest du noch mal eine – und dann geht's noch mal los", sinniert er mit Blick in die imaginäre Glaskugel. Pietro beharrt allerdings auf seiner Haltung.
Dann dreht er den Spieß um: "Kannst du jetzt heute sagen, du willst keine Kinder mehr?", hakt er unverblümt bei Fünffach-Papa Olli nach. Die überraschende Antwort: "Nein, kann man doch nie sagen."
Zu alt für weiteren Nachwuchs? Oliver Pocher fühlt sich noch "fit und aktiv"
Das hatte im April noch ganz anders geklungen. Auf die Frage, was wäre, wenn eine neue Partnerin noch ein Kind von ihm wollen würde, reagierte Pocher damals mit Sarkasmus: "Dann sage ich: Hier sind fünf, such dir eins aus. Bitteschön."
Sogar über eine Vasektomie habe er nachgedacht. Seine neuesten Töne lassen eher das Gegenteil vermuten. Und auch Pietro fühlt sich durch die Aussagen seines Freundes wohl noch einmal animiert. "Okay, dann will ich noch Kinder", lacht er.
Anschließend führt Pocher seine Gedanken weiter aus. Aufgrund des Eltern-Alltags vergehe einem oft die Lust. "Man ist genervt und gestresst und dann will man das nicht", so der TV-Moderator im Hinblick auf ein mögliches sechstes Kind.
"Und dann irgendwann, dann hast du ja wieder irgendeine Frau an der Seite und dann denkst du dir, Mensch, ja … und die will ja auch vielleicht noch mal Kinder und dann …", erklärt der 48-Jährige schwammig.
Zu alt fühle er sich jedenfalls noch nicht. "Also bei mir ist es ja schon so, wo man sich langsam Gedanken machen muss", gibt Pocher zu, aber: "Ich mache mit meinen Kindern so viel […], weil ich ja irgendwie noch fit und aktiv bin."
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa