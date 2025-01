Vergleich mit Gil Ofarim und Pinocchio: Oliver Pocher teilt heftig gegen Christian Düren aus

Oliver Pocher (46) hat am Sonntagabend bei Instagram erneut gegen taff-Moderator Christian Düren (34) ausgeteilt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Während der am Sonntagabend nämlich gerade die "Promi Darts WM" in Düsseldorf moderierte, hat Oli in seiner Instagram-Story ein Schwarz-Weiß-Bild von Christian geteilt und gefragt: "Die berufliche Zukunft sieht für Christian düster aus. Wer sollte nächstes Jahr die Promi Darts WM moderieren?"

Dazu gibt der Comedian seinen Followern gleich zwei Antwortoptionen vor, schreibt: "Gil Ofarim oder Pinocchio". Untermalt wird der Post von dem Song "Pinocchio" von Mary Roos.

Die Message ist klar: Oli wirft seinem Kontrahenten vor, in der Öffentlichkeit die Unwahrheit zu sagen. Schließlich ist Pinocchio bekannt dafür, dass seine Nase immer weiter wächst, wenn er lügt.

Und auch Gil Ofarim (42) hat in Deutschland mit einer großen Lügengeschichte Schlagzeilen gemacht! 2021 behauptete der Musiker, von einem Hotel-Mitarbeiter antisemitisch beleidigt worden zu sein.

In Wahrheit dachte sich der heute 42-Jährige die Anschuldigungen allerdings aus - und musste für die Behauptung schließlich sogar eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro berappen.

Hintergrund zu Olis neuem Giftpfeil in Richtung Christian ist ein Streit zwischen den beiden TV-Gesichtern. Angeblich soll der ProSieben-Moderator, der seit dem vergangenen Jahr mit Pocher-Ex Amira Aly (32) liiert ist, nämlich versucht haben, den Comedian mit Videomaterial zu erpressen.