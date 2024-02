Was für ein Auftritt: So habt Ihr Oliver Pocher noch nie gesehen!

Hintergrund für diese epische Darbietung: Sowohl Olli als auch Heino sind als Gäste beim Wiener Opernball dabei, der am heutigen Donnerstag in der österreichischen Hauptstadt losgeht.

So habt Ihr Oliver Pocher noch nie gesehen!

Denn in Wien präsentierte er sich als Double des deutschen Schlagersängers.

Der Kölner Comedian bei seiner Ankunft in der österreichischen Hauptstadt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/oliverpocher

Doch nicht nur die beiden Künstler sind in der "Alpha Cooling"-Lounge in der Alpenrepublik am Start. Denn Deussl hat über Künstler-Manager Helmut Werner auch "Django"-Star Franco Nero (82) verpflichten lassen.

Erst am frühen Morgen war der fünffache Vater aus Miami am Flughafen Swechat gelandet. Dort küsste er zunächst einmal den Boden. "Ich finde eine angemessene Begrüßung auf dem Rollfeld", kommentierte er ein Bild der Kronen Zeitung in seiner Instagram-Story.

Allerdings kam der Kölner nicht alleine zum Opernball. Denn mit im Flieger saß seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40), mit der er zuvor noch den 14. Geburtstag seiner Tochter in den USA gefeiert hatte. Auch sie ist offizieller Gast des deutschen Unternehmers beim Opernball.

Für Pocher ist der berühmteste Ball der Welt allerdings kein unbekanntes Terrain. Bereits 2014 war er in Wien und sorgte damals für Schlagzeilen. In der Loge von Richard Lugner (91) machte er seine Späße, worauf Star-Gast Kim Kardashian (43) ziemlich genervt reagierte.

"Vor zehn Jahren war es schon sehr unterhaltsam. Jetzt gibt es das Comeback", erklärte Olli beim Empfang im Wiener Nobelhotel "Le Méridien".