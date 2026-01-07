Wegen Mega-Sparmaßnahmen: Oliver Pocher nimmt sich RTL zur Brust und keift gegen TV-Star

Köln - Viele Jahre ging Oliver Pocher (47) selbst für RTL auf Sendung - wegen der angekündigten Entlassungen der Mitarbeitenden platzt dem Moderator jetzt der Kragen, Seitenhieb gegen seinen Erzfeind inklusive.

Im Ausland erfolgreich: Stefan Raab (l.) sahnte im November 2025 noch die "Romy" als Ehrenpreis in Österreich ab. © Barbara Gindl/APA/dpa

Bereits Anfang Dezember hatte der TV-Sender aus Köln-Deutz die Entlassung von 600 Mitarbeitenden angekündigt - alleine 230 davon fallen dem jüngsten Programmbeben zum Opfer.

Das lässt scheinbar auch Olli Pocher nicht kalt. Über Instagram schoss der Comedian kurz darauf extrem scharf, konnte sich eine Watschn dabei nicht verkneifen.

"Gala & Prominent weg... und es kommt noch viel mehr", leitet Olli ein. "Wie viel Geld man sparen könnte, wenn man Stefan Raabs Show beendet...", heißt es außerdem.

Schon seit langer Zeit sind dem Ex-Kollegen von Harald Schmidt (68) die Flop-Shows des TV-Urgesteins ein Dorn im Auge. "Aber jetzt geht's erstmal wieder auf den Donnerstag", kritisiert Olli.

Brancheninsidern zufolge soll sich RTL die Personalie Stefan Raab (59) und dessen Produktionsfirma "Raab Entertainment" vor rund zwei Jahren sage und schreibe 90 Millionen Euro (!) kosten gelassen haben.