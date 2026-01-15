Zoff mit Christian Düren: Pocher-Ex sagt vor Gericht aus, Comedian wütet im Netz

Köln - Christian Düren (34) soll Oliver Pocher (47) mit einem brisanten Video erpresst haben. Der Comedian brachte den Fall vor Gericht. Dort hat jetzt auch TV-Moderatorin Annemarie Carpendale (48) ausgesagt.

Oliver Pocher (47) behauptet, dass er mit einem Video erpresst worden wäre. © Henning Kaiser/dpa

Die Ex-Freundin des fünffachen Familienvaters wurde am Mittwoch per Live-Video in den Verhandlungssaal im Kölner Landgericht geschaltet und als Zeugin befragt. Der Hintergrund: Die 48-Jährige moderiert mit Düren seit Jahren gemeinsam das Boulevard-Magazin "taff" auf ProSieben.

Bei dem Termin ging es darum, ob Düren den brisanten Clip, welcher einen heftigen Streit zwischen Pocher und seiner Ex-Frau Amira Aly (33) zeigen soll, nutzte, um dem Komiker zu schaden, und wer überhaupt von dessen Existenz wusste.

Gegenüber "Bild" erklärte Annemarie: "Ich habe das Video nicht gesehen. Christian hat mir von diesem Video erzählt, aber ich kenne niemanden aus dem weiteren ProSieben-Umfeld, der es gesehen hat." Selbiges habe sie auch vor Gericht ausgesagt.

Auch zu ihrem Verhältnis zu Düren musste sich die Blondine äußern. Dabei stellte sie klar, dass sie mit dem 34-Jährigen zwar eng zusammenarbeite, man privat aber strikt getrennte Wege gehe. Nicht mal nur zu zweit einen Kaffee hätten die beiden zusammen getrunken.