Olli Schulz lästert über Günther Jauch: "Für mich ist er auch nur ein Büroangestellter!"

Hamburg – Kaum ist der Kult-Podcast "Fest und Flauschig" aus der Sommerpause zurück, geht es den Promis & Sternchen dieses Landes wieder an den Kragen. In der neuesten Folge vom heutigen Sonntag hat sich Olli Schulz (49) sichtlich erzürnt über das Casting-Verfahren von "Wer wird Millionär" beschwert und wirft auch Moderator Günther Jauch (67) einiges an den Kopf.