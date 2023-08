Olsen-Zwilling ist heimlich Mama geworden: So heißt ihr Söhnchen!

New York (USA) - Olsen-Zwilling Ashley (37) und ihr Mann Louis Eisner (35) sind Eltern geworden! Und das bereits vor einigen Monaten.

Louis Eisner (35, l.) und seine Frau Ashley Olsen (37, r.) sind Eltern geworden! © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie das Promi-Portal TMZ berichtete, hielt Ashley bereits ihre Beziehung so privat wie nur möglich - nur ein paarmal wurden sie und Louis Eisner in New York City gesichtet.

Im Dezember 2022 heiratete das Paar und das neueste Familienmitglied ließ auch nicht lange auf sich warten: Vor wenigen Monaten begrüßte Söhnchen Otto das Licht der Welt.

Es ist das erste Kind von Ashley Olsen und Louis Eisner.

Wie Promi-Portal Page Six berichtete, waren zur Hochzeit der beiden nur rund 50 Gäste eingeladen. Sie fand in einer privaten Villa in Bel Air im US-Bundesstaat Kalifornien statt.