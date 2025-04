Ärger durch "Let's Dance"-Teilnahme: Promi-Kandidat offenbart Details aus RTL-Vertrag

Osan Yaran (38) tourt ab Mai mit seinem Programm "Aus Prinzip" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. © Annette Riedl/dpa

Für seinen Tango an der Seite von Christina Hänni (35) erhielt der 38-Jährige von der Jury rund um Chef-Nörgler Joachim Llambi (60) nur zehn Punkte. Die Anrufer versetzten dem Duo schließlich den finalen Dolchstoß.

Nach seinem Exit kann sich Osan wieder voll und ganz auf seine Karriere als Komiker konzentrieren. Schon bald tourt der Familienvater mit seinem Bühnenprogramm "Aus Prinzip" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 2. Mai geht es los.

Doch es gibt ein Problem: Einen Auftritt muss der 38-Jährige jetzt kurzfristig absagen. Der Grund dafür ist: "Let's Dance"! Am 23. Mai 2025 sollte Osan eigentlich in Leipzig auftreten, am selben Tag steigt jedoch auch das große Finale der RTL-Show.

"Freunde, zu Leipzig gibt es nun Updates. Also kurz und knapp: Ich muss zum 'Let's Dance'-Finale anwesend sein, ist nun leider wohl vertraglich so geregelt!", offenbart der Entertainer in seiner Instagram-Story.