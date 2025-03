Adam Sandler sorgt bei Oscars für Gelächter: Sportsachen statt Smoking

Los Angeles (USA) - Auf ihn hatten sich an diesem Abend viele gefreut: Oscar-Host Conan O'Brien (61)! Der Comedian und Late-Night-Show-Star war grade in die Award-Show gestartet, als er plötzlich Adam Sandler (58) im Publikum erspähte. Doch anders als seine Kollegen trug der Hollywood -Star keine dem Anlass entsprechende Garderobe - im Gegenteil ...

Conan O'Brien (61, r.) wunderte sich über das Outfit von Adam Sandler (58). © PATRICK T. FALLON/AFP

"Adam, was hast du denn an", fragte O’Brien, der den Überraschten spielte, Sandler von der Bühne aus. "Du bist angezogen wie ein Typ, der um 2 Uhr morgens online Poker spielt."

Tatsächlich stach der "Kindsköpfe"-Darsteller mit seinem betont nicht-schicken Outfit extrem aus der Smoking- und Abendkleid-Masse heraus. Sandler saß im hellblauen Kapuzenpulli und sportlichen Shorts im Publikum.

Er war weniger für den wichtigsten Filmpreis des Jahres, sondern viel mehr für ein Basketball-Game auf dem Freiplatz gekleidet. Ein Look, für den Sandler in Hollywood längst legendär ist.

Von O’Brien auf seine Kleidung angesprochen, reagierte der 58-Jährige scheinbar grummelig: "Niemand hat darüber nachgedacht, was ich trage, bis du es angesprochen hast", antwortete er.

"Ich mag mein Aussehen. Weil ich ein guter Mensch bin. Es ist mir egal, was ich trage und was nicht. Meine schicken Turnhosen und mein flauschiges Sweatshirt beleidigen dich so sehr, dass du mich vor meinen Mitmenschen verspotten musst", posaunte der Schauspieler dem Oscar-Host unter dem Gelächter des Publikums entgegen.