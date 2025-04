Passt ein zweites Kind nicht in ihr Leben? Christina und Luca Hänni werden deutlich!

Thun (Schweiz) - Seit Juni 2024 sind Christina (35) und Luca Hänni (30) nun schon Eltern einer kleinen Tochter. In ihrem Podcast haben die beiden jetzt offen und ehrlich über ihre weitere Familienplanung gesprochen.

Christina (35) und Luca Hänni (30) schweben im Familienglück. Seit Juni 2024 sind die beiden Eltern einer kleinen Tochter. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Seit der Geburt gewähren die RTL-Stars über verschiedene Kanäle immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag. Und man muss festhalten: Der Säugling hat Mama und Papa fest im Griff. Zeitweise stellt sich auch eine gewisse Überforderung ein.

Daraus ergibt sich für viele Fans natürlich die Frage: Können sich Christina und Luca überhaupt ein zweites Kind vorstellen? Oder wird vielleicht sogar schon an einem "gearbeitet"? In der neuen Episode von "Don't worry be Hänni" hat das Ehepaar dazu nun ausführlich Stellung bezogen.

Zunächst zeigt sich die "Let's Dance"-Profitänzerin überrascht davon, dass Leute immer sofort nach einem zweiten Baby fragen würden, sobald das erste das Licht der Welt erblickt habe. Anschließend stellt sie unmissverständlich klar: "Es klappt gerade super mit einem Kind."

Wie sie dann noch nachschiebt, würde ein weiterer Sprössling zum aktuellen Zeitpunkt eine "radikale" Veränderung in ihrem Alltag und Berufsleben erfordern. Eine Vergrößerung der Familie sei deshalb derzeit kein Thema.